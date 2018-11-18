Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan muhteşem kareler! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleyiciye nefes kesen dakikalar yaşattı. EDHO 115. son bölümden sonra gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölüm fragmanını aradı. EDHO yeni bölüm fragmanı bu akşam izleyicisiyle buluşacak. İşte Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. son bölümden muhteşem kareler...

18 Kasım 2018 Pazar, 18:00:32 Güncelleme: 18:14:21
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazdan muhteşem kareler! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekrana gelen 115. son bölümünde dizinin hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Çakırbeyliler aralarındaki haini bulmak için uzun süredir uğraşıyordu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazdan muhteşem kareler! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak

İlyas Çakırbeyli'ye ise hainin Tipi olduğu bilgisi geldi. Ateş'in kurduğu planla Tipi hain durumuna düştü. Hızır Çakırbeyli'den işleri devralan İlyas ise Tipi'nin hainliğini öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazdan muhteşem kareler! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak

EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas Tipi'yi öldürmek için silahını başına dayadı. O sıralarda ise amcası İlyas'ın aileden uzaklaştırdığı Alpaslan ise gerçek hainin Ateş olduğu bilgisine ulaştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazdan muhteşem kareler! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak

Ancak Alpaslan, amcası İlyas'a ulaşamadı. Peki EDHO'da İlyas tetiği çekerek Tipi'yi öldürecek mi? Tipi'ye ne olduğu sorusu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölümünde belli olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazdan muhteşem kareler! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölüm fragmanı bu akşam Atv ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

DİĞER GALERİLER