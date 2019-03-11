Esra Erol'da 33 gündür aranan Ercan Küçükaydın’dan acı haber
Ercan Küçükaydın, Esra Erol'da programında 33 gündür aranıyordu. Sancaktepe'ki evinden "Biraz dışarda gezeceğim" diyerek çıkan ve 1 aydır haber alınamayan 18 yaşındaki Ercan Küçükaydın'ın ailesi çocuklarını bulmak için 22 Şubat'da Esra Erol'da programına başvurmuştu. Kayıp gençten acı haber geldi. Ercan Küçükaydın'ın cansız bedeni Kadıköy'de denizden çıkartıldı. 18 yaşındaki bir gencin kararan hayatının hazinli öyküsü Esra Erol'da programında yayınlandı.
11.03.2019 18:45
- Son Güncelleme: 11.03.2019 19:08
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