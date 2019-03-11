Esra Erol'da 33 gündür aranan Ercan Küçükaydın’dan acı haber

En son Kadıköy'de bir mobil Wc de görülen Ercan Küçükaydın'ın en son görüldüğü kamera kayıtları Esra Erol'da yayınlanarak, gelen tüm ihbarlar değerlendirilmişti, fakat Ercan Küçükaydın'a ulaşılamadı.



