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Esra Erol'da 33 gündür aranan Ercan Küçükaydın’dan acı haber

Ercan Küçükaydın, Esra Erol'da programında 33 gündür aranıyordu. Sancaktepe'ki evinden "Biraz dışarda gezeceğim" diyerek çıkan ve 1 aydır haber alınamayan 18 yaşındaki Ercan Küçükaydın'ın ailesi çocuklarını bulmak için 22 Şubat'da Esra Erol'da programına başvurmuştu. Kayıp gençten acı haber geldi. Ercan Küçükaydın'ın cansız bedeni Kadıköy'de denizden çıkartıldı. 18 yaşındaki bir gencin kararan hayatının hazinli öyküsü Esra Erol'da programında yayınlandı.

11.03.2019 18:45 - Son Güncelleme: 11.03.2019 19:08
Esra Erol'da 33 gündür aranan Ercan Küçükaydın’dan acı haber

Esra Erol'da programında 33 gündür aranan 18 yaşındaki Ercan Küçükaydın'dan acı haber geldi.


Esra Erol'da 33 gündür aranan Ercan Küçükaydın’dan acı haber

Sancaktepe'ki evinden "Biraz dışarda gezeceğim" diyerek evden çıkan ve 1 aydır haber alınamayan 18 yaşındaki Ercan Küçükaydın'ın ailesi çocuklarını bulmak için 22 Şubat tarihinde Esra Erol'a başvurmuştu.

Esra Erol'da 33 gündür aranan Ercan Küçükaydın’dan acı haber

En son Kadıköy'de bir mobil Wc de görülen Ercan Küçükaydın'ın en son görüldüğü kamera kayıtları Esra Erol'da yayınlanarak, gelen tüm ihbarlar değerlendirilmişti, fakat Ercan Küçükaydın'a ulaşılamadı.

Esra Erol'da 33 gündür aranan Ercan Küçükaydın’dan acı haber

Ercan Küçükaydın en son 6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Kadıköy'de bulunan mobil tuvalete geldiği belirtilmişti.

Esra Erol'da 33 gündür aranan Ercan Küçükaydın’dan acı haber

Mobil tuvalet görevlisi Osman Kaygın ifadesinde 7 Şubat 2019 saat 03.40'da Ercan'ın tuvaletten hızlı bir şekilde ayrıldığını ve bu esnada Ercan'ın telefonu düşürdüğünü söylemişti.

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