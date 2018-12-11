Esra Erol'da programında geçtiğimiz gün ilginç bir olaya tanıklık edildi. ATV ekranlarının klasiği haline gelen fenomen program Esra Erol'da programına katılan Talip Bey, abisinin eşi ile birlikte olduğunu ve kendi öz oğlunun abisinden olup olmadığını öğrenmek istemişti. Talip Bey'in eski eşi Fatma Çakır da Esra Erol'da canlı yayınına bağlanıp DNA testini kabul etmişti. Talip Bey'in ve Fatma Hanım'ın stüdyoda anlattıkları herkeste şok etkisi yaratırken bir şokta Esra Erol'dan geldi. Esra Erol canlı yayında DNA raporu sonucunu açıklayınca stüdyo buz kesti. İşte o anlar...
Esra Erol canlı yayında Talip Çakır'ın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık11 Aralık 2018, Salı
- Esra Erol canlı yayında Talip Çakır'ın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık
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