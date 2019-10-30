Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'yı şoke eden haber: Hamileyim!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölümde yer yerinden oynadı. Zirveye demir atan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahnede Hızır'ı yanına çağıran Sevda'nın bebek haberi izleyicide şok etkisi yarattı. EDHO'da Oktay Kaynarca'nın 3 farklı kadından 4 çocuğu bulunduğu için Çakırbeyli ailesinin çapkın reisi olarak tanınıyordu. Son dönemde elini ayağını çapkınlıktan çeken Hızır Reis, plan dahilinde Meftunlar'ın kızı Sevda ile evlilik aşamasına girdi ancak işler tersine döndü. Hızır'ın kendisine ihanet ettiğini düşünen Sevda, Altan ile iş birliği yapmaya başladı. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm son sahnede Hızır'ı yanına çağıran Sevda'nın verdiği bebek müjdesi Çakırbeyli ailesini şoka uğrattı. Sevda'nın, "Çocuğumun babasını öldürtecek değilim herhalde!" sözü izleyicide şok etkisi yaratırken bunun bir plan olup olmadığı merak konusu oldu.
30.10.2019 12:49
- Son Güncelleme: 30.10.2019 13:16
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölümde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi başarılı isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm son sahnede diziye yeni sezonda dahil olan oyuncu Naz Elmas yani Sevda'nın hamile olduğunu söylemesi geceye damga vurdu. 3 farklı kişiden 4 çocuğu bulunan Hızır Çarkırbeyli'ye düşman aileden bir çocuk mu gelecek?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - TIKLA
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