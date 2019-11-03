Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda Hızır'dan hamile!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor. EDHO 145. son bölümde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi başarılı isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm son sahnede diziye yeni sezonda dahil olan oyuncu Naz Elmas yani Sevda'nın hamile olduğunu söylemesi geceye damga vurdu. 3 farklı kişiden 4 çocuğu bulunan Hızır Çarkırbeyli'ye düşman aileden bir çocuk mu gelecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı?