Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda Hızır'dan hamile!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm son sahne ile yer yerinden oynadı. EDHO izleyicisi son bölümün yayınlanmasının ardından büyük bir merakla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanını bekliyor. Zirveye demir atan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahnede Hızır'ı yanına çağıran Sevda'nın bebek haberi izleyicide şok etkisi yarattı. Dizide ağır abi olmasının yanında çapkınlığıyla da bilinen Hızır Çakırbeyli, Meftunların kızı Sevda'dan 5. çocuk haberini almasıyla şoke oldu. Çakırbeyli ailesini şaşırtan bu gelişme izleyicide büyük merak uyandırdı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor. EDHO 145. son bölümde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi başarılı isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm son sahnede diziye yeni sezonda dahil olan oyuncu Naz Elmas yani Sevda'nın hamile olduğunu söylemesi geceye damga vurdu. 3 farklı kişiden 4 çocuğu bulunan Hızır Çarkırbeyli'ye düşman aileden bir çocuk mu gelecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde EDHO 146. yeni bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer.