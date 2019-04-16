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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 134. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

ATV ekranlarının sevilen dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide bu hafta heyecan son sahneye kadar doruktaydı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

16.04.2019 23:16 - Son Güncelleme: 16.04.2019 23:16
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'nın Mesut tarafından alınıp sorgulanması geceye damgasını vurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134 bölüm fragmanının merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 133. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

MESUT DÜŞMANLIĞI DEVAM ETTİRİYOR

Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

ÇAKIRBEYLİ VE FAÇALI AİLESİ DERİNDEN SARSILIYOR

Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır.

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