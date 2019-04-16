Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 134. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
ATV ekranlarının sevilen dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide bu hafta heyecan son sahneye kadar doruktaydı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.
16.04.2019 23:16
- Son Güncelleme: 16.04.2019 23:16
ÇAKIRBEYLİ VE FAÇALI AİLESİ DERİNDEN SARSILIYOR
Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır.
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