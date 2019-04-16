Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 134. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

ÇAKIRBEYLİ VE FAÇALI AİLESİ DERİNDEN SARSILIYOR

Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır.