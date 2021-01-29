Engin Akyürek'in başrolde oynadığı Sefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Bodrum'da denize düşen 2 kişi...

Engin Akyürek'in başrolde oynadığı Sefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Sefirin Kızı dizi ekibi, Bodrum Kumbahçe sahilinde çekim yaptıkları sırada kazayla denize düşen 2 kişiyi dev dalgalardan kurtardı. Fırtınada denize düşen 2 kişi için seferber olan Sefirin Kızı sert ekibi, genç olanın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak yaşlı olan kişinin çok su yuttuğunu ifade etti. İşe Sefirin Kızı dizi çekimlerinde yaşanan o anlar...

29.01.2021 14:29 - Son Güncelleme: 29.01.2021 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





