Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! O isim ekranlara geri dönüyor

Diriliş Osman dizisi için artık nefesler tutuldu. Diriliş Osman'ın yayınlanmasına az bir süre kala dizide yer alacak oyuncularda belli olmaya başladı. Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına bomba bir isim geliyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, Diriliş Osman ile geri dönüyor. Burak Özçivit'in partneri olarak Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman'da rol alacağının belli olmasının ardından, bir isim daha açıklandı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin dizide yer alacağı belli olmuştu. Şimdi de bomba bir ismin diziye katılacağı iddia edildi. İşte Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu.

26.08.2019 16:31 - Son Güncelleme: 26.08.2019 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





