Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! O isim ekranlara geri dönüyor
Diriliş Osman dizisi için artık nefesler tutuldu. Diriliş Osman'ın yayınlanmasına az bir süre kala dizide yer alacak oyuncularda belli olmaya başladı. Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına bomba bir isim geliyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, Diriliş Osman ile geri dönüyor. Burak Özçivit'in partneri olarak Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman'da rol alacağının belli olmasının ardından, bir isim daha açıklandı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin dizide yer alacağı belli olmuştu. Şimdi de bomba bir ismin diziye katılacağı iddia edildi. İşte Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu.
26.08.2019 16:31
- Son Güncelleme: 26.08.2019 16:31
SARUHAN HÜNEL KİMDİR?
Saruhan Hünel 1970 yılında İtanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 7 Ocak doğumlu olan Saruhan Hünel'in annesi Bağdat'tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel'in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Saruhan Hünel, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.
Saruhan Hünel, lisedeki tekstil bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Hünel, çeşitli sebeplerden okuluna devam edemedi. Modellik yapmaya başlayan Saruhan Hünel zaman içerisinde dizilerle vatandaşların karşısına çıktı.
Emrah ile birlikte oynadığı filmlerle beğeni kazanan Saruhan Hünel'in kardeşi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Asluı Hünel'dir.
Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman bu sezon ATV'de yayınlanacak. Başrolünde ise başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak.
Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Diziye katılacak bazı isimler bir süre önce belli olmuştu.