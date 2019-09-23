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EDHO yeni sezonda fırtına gibi geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden kareler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonun ilk bölümünde ekranlara fırtına gibi bir giriş yapacak. Yeni sezonda kadrosunu Selda Alkor, Burak Sergen ve Naz Elmas gibi isimlerle güçlendiren EDHO, izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yayın tarihi ve yeni sezon ilk bölümünden kareler...

23.09.2019 21:10 - Son Güncelleme: 23.09.2019 21:18
EDHO yeni sezonda fırtına gibi geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden kareler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ!

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker.

EDHO yeni sezonda fırtına gibi geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden kareler...

Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler.

EDHO yeni sezonda fırtına gibi geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden kareler...

Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.

EDHO yeni sezonda fırtına gibi geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden kareler...

Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.

EDHO yeni sezonda fırtına gibi geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden kareler...

Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.

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