EDHO yeni sezonda fırtına gibi geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden kareler...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonun ilk bölümünde ekranlara fırtına gibi bir giriş yapacak. Yeni sezonda kadrosunu Selda Alkor, Burak Sergen ve Naz Elmas gibi isimlerle güçlendiren EDHO, izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yayın tarihi ve yeni sezon ilk bölümünden kareler...
23.09.2019 21:10
- Son Güncelleme: 23.09.2019 21:18
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