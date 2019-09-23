EDHO yeni sezonda fırtına gibi geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden kareler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ!

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker.