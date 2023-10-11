Dolandırmadığı erkek kalmadı! Bulduğunu kuyumcuya götüren Nurcan bakıcı mı dolandırıcı mı? Mehmet Amca'yla yüzleşti

Nurcan kaç erkeği dini nikah kıyıp dolandırdı? Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da da izleyenleri şaşkına çeviren olay. Nurcan isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Mehmet Bey ile Nurcan Hanım canlı yayında yüzleşirken, Nurcan Hanım'ın kendilerini dolandırdığını iddia eden pek çok kişi Esra Erol canlı yayınına da katıldı. İşte detaylar...