Dolandırmadığı erkek kalmadı! Bulduğunu kuyumcuya götüren Nurcan bakıcı mı dolandırıcı mı? Mehmet Amca'yla yüzleşti

Nurcan kaç erkeği dini nikah kıyıp dolandırdı? Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da da izleyenleri şaşkına çeviren olay. Nurcan isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Mehmet Bey ile Nurcan Hanım canlı yayında yüzleşirken, Nurcan Hanım'ın kendilerini dolandırdığını iddia eden pek çok kişi Esra Erol canlı yayınına da katıldı. İşte detaylar...
ATV'nin reytingleri altüst eden ve ilgiyle izlenen 'Esra Erol'da' programı, bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün Nurcan Hanım ile Mehmet Bey yüzleşti.
Kendisinden 40 yaş küçük Nurcan Hanım'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını söyleyen Mehmet Bey, Nurcan Hanım'la canlı yayında yüzleşti.
Nurcan Hanım için 40 bin TL çektiklerini söyleyen Mehmet Bey, ayrıca birlikte kuyumcuya gittiklerini ve Nurcan Hanım'ın "Kızıma hediye" diye altın aldığını söyledi.