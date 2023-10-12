Müge Anlı şoke eden bilgiyi paylaştı: Tayfur Bedriye kaybolduktan sonra eğlenmeye gitmiş! Yakın arkadaşı yayına bağlandı! Bir bir anlattı

1 Günlerdir kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu? Bedriye Kılıç'ın akıbeti hakkında iddiaların odağındaki isim olan Tayfur Kılıç hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Tayfur'un yayınan bağlanan yakın arkadaşı detayları anlattı..

2 Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın zarar verdiği düşünülüyor.