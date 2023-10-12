Müge Anlı şoke eden bilgiyi paylaştı: Tayfur Bedriye kaybolduktan sonra eğlenmeye gitmiş! Yakın arkadaşı yayına bağlandı! Bir bir anlattı

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyor. Müge Anlı ve ekibi konuyu ele almaya başladıktan sonra hakkında pek çok iddia ortaya atılan Tayfur Kılıç hakkında, 12 Ekim tarihli canlı yayınında da iddiaların ardı arkası kesilmedi. İşte haberin detayları...
Günlerdir kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu? Bedriye Kılıç'ın akıbeti hakkında iddiaların odağındaki isim olan Tayfur Kılıç hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Tayfur'un yayınan bağlanan yakın arkadaşı detayları anlattı..
Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın zarar verdiği düşünülüyor.
EĞLENCE MEKANINA GİTMİŞ
Konuyu derinlemesine ele alan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, şüphe oklarının işaret ettiği kayıp Bedriye'nin eşi Tayfur Kılıç'ın bu kez yakın arkadaşı Hakan Kabak'a ulaştı. Tayfur ile belediyede tanıştığını söyleyen adam, " Tayfur, Bedriye kaybolduktan 1 hafta sonra beni aradı. Eğlence mekanına gidelim. Bana 100 bin TL çıktı. Bu paranın 60 binine araba aldım. 40 bin TL param kaldı." dedi.