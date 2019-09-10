Diriliş Osman'a sürpriz isim! Burak Özçivit'in partneri belli oldu
Diriliş Osman hazırlıkları sürerken oyuncu kadrosu güçlendirilmeye devam ediliyor. Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yanına bomba bir isim geliyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, Diriliş Osman ile geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan ve ATV'de yayınlanacak.
Diriliş Osman dizisinde, Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar oldu. Başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, dizide Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u oynayacak. Karalar, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimlerine başladı. Oyuncu haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.
Peki Diriliş'in oyuncu kadrosuna yeni katılan Aslıhan Karalar kimdir?
ASLIHAN KARALAR BİYOGRAFİSİ
1999 senesinde dünyaya gelen Aslıhan Karalar aslen Ankara'lıdır. Ankara Bilkent Uluslararası Labaratuvar Lisesi mezunu olan Karalar Elektrik ve elektronik mühendisleridir. Yaşantısını bir süre İngiltere'de sürdüren Aslıhan başkent Londra'da Kings College'de İşletme okumuştur.
2017 yılında Kıbrıs Girne'de düzenlenmiş olan Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Aslıhan Karalar 11 Aralık 2017 yılında Fransa Paris'te Best Model Of The World'de Türkiye'yi temsil etti.
Son olarak 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Ebru Özkan, Murat Aygen ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Şahin Tepesi dizisinde Ezgi rolünü oynadı.
OYNAYACAĞI MALHUN HATUN KİMDİR?
Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır.