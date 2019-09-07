Diriliş Osman'da Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Aslıhan Karalar kimdir? 07.09.2019 12:04

'Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Aslıhan Karalar'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Burak Özçivit'in partneri olacak Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı. Aslıhan Karalar, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Peki Aslıhan Karalar kimdir? Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri olacak Aslıhan Karalar'ın canlandıracağı Malhun Hatun kimdir? İşte Diriliş Osman dizisine dair merakla beklenen o detaylar...

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek 'Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri oldu. Oyuncu Diriliş Osman dizisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'a hayat verecek.

Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı.

Oyuncu, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor.

Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

Malhun Hatun kimdir?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır.

Aslıhan Karalar kimdir?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın on binlerce takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

YENİ SEZONDA ATV'DE

Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman'a ilişkin sevindiren yaşandı. Milyonlarca bireyin yanıtını aradığı 'Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ cevap verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bozdağ, yeni kanalı duyururken, hayırlara vesile olmasını diledi.

Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BURAK ÖZÇİVİT BOMBA GİBİ GELİYOR

Osman Bey karakterine can veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit koreografi eğitimlerini tamamladı.

Bir yıldır Bozdağ Film Platolarından bulunan spor ve binicilik tesislerinde, uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi alan Burak Özçivit, aynı zamanda uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de aldı.

Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ve dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimlerde aldı.