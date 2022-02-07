Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı: "Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor!"
Destan 10. yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kuruyor. Akkız ölümle pençeleşiyor, Batuga kaçırılıyor! İşte Destan 10. yeni bölümde yaşanacaklar...
07.02.2022 12:27
- Son Güncelleme: 07.02.2022 12:27