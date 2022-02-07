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Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı: "Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor!"

Destan 10. yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kuruyor. Akkız ölümle pençeleşiyor, Batuga kaçırılıyor! İşte Destan 10. yeni bölümde yaşanacaklar...

07.02.2022 12:27 - Son Güncelleme: 07.02.2022 12:27
Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı: Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor!

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR BATUGA KAÇIRILIYOR!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren Destan 10. bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın onuncu bölümünde Akkız'ı ölümden kurtarmaya çalışan Batuga kaçırılıyor!

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Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı: Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor!

Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı: Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı: Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor!

DESTAN 10.BÖLÜM

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır.

Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı: Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor!

Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

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