Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı: "Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor!"

DESTAN 10.BÖLÜM

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır.