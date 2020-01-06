Danilo Zanna'nın karısı olay yarattı! Masterchef'in Danilo şefi eşiyle sosyal medyaya bomba gibi düştü
MasterChef'in sevilen yüzü Danilo Zanna'nın eşini görmeye hazır mısınız? İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri. Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra bir yemek kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 37 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen şey eşi. Danilo Zanna'nın karısı Tuğçe hakkında en çok arama yapılan isim olabilir. İşte başta MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.