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Çukur'da flaş gelişme! Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Çukur dizisinde flaş gelişme yaşandı. Show TV tarafından Çukur'un 72. bölümü henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmamasının ardından dizinin hayranları yeni bölüm ile ilgili araştırmalara başladı. Yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığı açıklandı. Peki, Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

12.10.2019 10:37 - Son Güncelleme: 12.10.2019 10:37
Çukur'da flaş gelişme! Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Çukur yeni bölüm bu hafta var mı? Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 71. bölümü duygusal sahneleriyle beğeni toplarken, final anında yükselen "Çukur evimiz Yamaç babamız!" sözleri bölüme damga vurdu. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. Ancak dizinin fragmanının henüz yayınlanmaması izleyicide merak uyandırdı. Show TV'den Çukur'un yeni bölümüyle ilgili flaş karar alındı. Peki, Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? İşte detaylar...

Çukur'da flaş gelişme! Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

ÇUKUR BU HAFTA VAR MI?

Çukur'un 72. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 14 Ekim Pazartesi günü TRT 1'de ekranlara gelecek olan EURO 2020 Elemeleri H Grubu Fransa - Türkiye maçı nedeniyle, Çukur'un yeni bölümünün 21 Ekim Pazartesi gününe ertelendiği açıklandı.

Çukur'da flaş gelişme! Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

ÇUKUR'UN 72. BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

Çukur'da flaş gelişme! Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Yamaç'ı kurtaran gizemli biri onu alıp Cumali'nin evine bırakıyor. Saklandığı eve döner dönmez kapıda Yamaç'ı yaralı bir halde gören Cumali ise ne yapacağını şaşırıyor. Yamaç'ın durumu kötüleşmeye başlayınca Cumali kardeşini kucaklayıp onu Baytar'ın yanına götürüyor. Hemen işlemlere başlayan Baytar, Yamaç'a pansuman yapıyor.

Çukur'da flaş gelişme! Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Yamaç'ı öldürdüklerini düşünen Timsah ve Azer, Efsun'u toplantıya çağırıyor. Yamaç'ın ölüm haberini alan Efsun şaşırıp geçmişteki konuşmalarını hatırlıyor. Yamaç geçmişte yaşananları anlatan Yamaç, Efsun'un yüzüne gerçekleri vuruyor. Kafası iyice karışmaya başlayan Efsun toplantıdan çıktıktan sonra kendini kötü hissediyor. Onun bu halleri ise Azer'in dikkatini çekiyor.

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