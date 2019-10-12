Çukur'da flaş gelişme! Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Çukur yeni bölüm bu hafta var mı? Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 71. bölümü duygusal sahneleriyle beğeni toplarken, final anında yükselen "Çukur evimiz Yamaç babamız!" sözleri bölüme damga vurdu. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. Ancak dizinin fragmanının henüz yayınlanmaması izleyicide merak uyandırdı. Show TV'den Çukur'un yeni bölümüyle ilgili flaş karar alındı. Peki, Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? İşte detaylar...