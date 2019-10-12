Çukur'da flaş gelişme! Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Çukur dizisinde flaş gelişme yaşandı. Show TV tarafından Çukur'un 72. bölümü henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmamasının ardından dizinin hayranları yeni bölüm ile ilgili araştırmalara başladı. Yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığı açıklandı. Peki, Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Çukur yeni bölüm bu hafta var mı? Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 71. bölümü duygusal sahneleriyle beğeni toplarken, final anında yükselen "Çukur evimiz Yamaç babamız!" sözleri bölüme damga vurdu. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. Ancak dizinin fragmanının henüz yayınlanmaması izleyicide merak uyandırdı. Show TV'den Çukur'un yeni bölümüyle ilgili flaş karar alındı. Peki, Çukur 72. bölüm bu hafta var mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? İşte detaylar...
ÇUKUR'UN 72. BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.
Yamaç'ı kurtaran gizemli biri onu alıp Cumali'nin evine bırakıyor. Saklandığı eve döner dönmez kapıda Yamaç'ı yaralı bir halde gören Cumali ise ne yapacağını şaşırıyor. Yamaç'ın durumu kötüleşmeye başlayınca Cumali kardeşini kucaklayıp onu Baytar'ın yanına götürüyor. Hemen işlemlere başlayan Baytar, Yamaç'a pansuman yapıyor.
Yamaç'ı öldürdüklerini düşünen Timsah ve Azer, Efsun'u toplantıya çağırıyor. Yamaç'ın ölüm haberini alan Efsun şaşırıp geçmişteki konuşmalarını hatırlıyor. Yamaç geçmişte yaşananları anlatan Yamaç, Efsun'un yüzüne gerçekleri vuruyor. Kafası iyice karışmaya başlayan Efsun toplantıdan çıktıktan sonra kendini kötü hissediyor. Onun bu halleri ise Azer'in dikkatini çekiyor.