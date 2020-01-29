Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan güzeli Seher son hali ile şaşırttı!
Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı! Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan güzeli Seher son hali ile şaşırttı! Atv'nin reytingleri altüst eden, Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Seher karakterini canlandıran Ebru Ünlü izleyenlerden tam not almıştı.
29.01.2020 09:27
- Son Güncelleme: 16.02.2020 17:45
Bir Zamanlar Çukurova dizisininde Seher karakterine hayat vere Ebru Ünlü'yü gerçek hayatında görenler çok şaşırdı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Seher karaterini acnaldıran oyuncu oldukça beğeni almıştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde saatli bomba gibi ortalıkta dolaşan Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki hali...
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