Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan güzeli Seher son hali ile şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisininde Seher karakterine hayat vere Ebru Ünlü'yü gerçek hayatında görenler çok şaşırdı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Seher karaterini acnaldıran oyuncu oldukça beğeni almıştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde saatli bomba gibi ortalıkta dolaşan Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki hali...