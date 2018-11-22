Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. Bölümü nefes kesecek! Bir Zamanlar Çukurova 11. bölümden kareler

Bir Zamanlar Çukurova'nın 11.yeni bölümü nefes kesecek. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Demir artık daha tehlikeli planlar peşinde. Yılmaz'ın Hünkar'ı vurmasıyla Demir'in intikamı ikiye katlanıyor. Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğrenince Adnan bebeği de alıp evi terk ediyor. Peki Züleyha'nın evden kaçtığını öğrenen Demir neler yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. yeni bölümünden kareler...

22 Kasım 2018 Perşembe, 19:29:33 Güncelleme: 19:33:47
Bir Zamanlar Çukurovanın 11. Bölümü nefes kesecek! Bir Zamanlar Çukurova 11. bölümden kareler

Bir Zamanlar Çukurova'da artık silahlar konuşuyor!

Bir Zamanlar Çukurovanın 11. Bölümü nefes kesecek! Bir Zamanlar Çukurova 11. bölümden kareler

Son bölümde Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı. Yılmaz'ın vurduğu Hünkar, yaşayacak mı?

Bir Zamanlar Çukurovanın 11. Bölümü nefes kesecek! Bir Zamanlar Çukurova 11. bölümden kareler

Annesi olmadan yolunu şaşıracağını söyleyen Demir'in, Yılmaz'dan alacağı intikam çok acı olacak!

Bir Zamanlar Çukurovanın 11. Bölümü nefes kesecek! Bir Zamanlar Çukurova 11. bölümden kareler

İkilinin öfkesi, artık daha tehlikeli bir hal almaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurovanın 11. Bölümü nefes kesecek! Bir Zamanlar Çukurova 11. bölümden kareler

Adnan bebeği alıp yola koyulan Züleyha'yı, yeni bölümde çok daha büyük yüzleşmeler bekliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlıda yakalanan hala 5 yaşındaki Aslıyı neden kaçırdı? (22 Kasım)
Müge Anlı'da yakalanan hala 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdı? (22 Kasım)