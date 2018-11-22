Bir Zamanlar Çukurovanın 11. Bölümü nefes kesecek! Bir Zamanlar Çukurova 11. bölümden kareler

Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. Bölümü nefes kesecek! Bir Zamanlar Çukurova 11. bölümden kareler
Bir Zamanlar Çukurova'nın 11.yeni bölümü nefes kesecek. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Demir artık daha tehlikeli planlar peşinde. Yılmaz'ın Hünkar'ı vurmasıyla Demir'in intikamı ikiye katlanıyor. Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğrenince Adnan bebeği de alıp evi terk ediyor. Peki Züleyha'nın evden kaçtığını öğrenen Demir neler yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. yeni bölümünden kareler...
22 Kasım 2018 Perşembe, 19:29:33 Güncelleme: 19:33:47
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