Asım Bayram olayıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı! Müge Anlı'da her şeyi anlattı

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı'da Türkiye'nin şu sıralar en çok merak ettiği konu Asım Bayram. 82 yaşındaki Asım Bayram, esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu. 22 Ocak'tan bu yana Asım Bayram bulundu mu? İşte artık kayıp değil cinayet olduğu düşünülen Asım Bayram hakkında son dakika gelişmeleri...