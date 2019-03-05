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Asım Bayram olayıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı! Müge Anlı'da her şeyi anlattı

Antalya'da ev bakmak için 22 Ocak tarihinde evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Asım Bayram'ı arama çalışmaları sürüyor. Bir kayıp vakası değil artık bir cinayet vakası gözüyle bakılan Asım Bayram hakkında 5 Mart canlı yayınında birbirinden şok edici gelişmeler yaşandı. Programa bağlanan sürpriz bir tanık ve anlattıkları şüpheli oklarını iyice Ferluga Hanım'ın üzerine çekti. Peki Asım Bayram bulundu mu? Öldü mü? Öldürüldü mü?

05.03.2019 13:22 - Son Güncelleme: 05.03.2019 13:24
Asım Bayram olayıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı! Müge Anlı'da her şeyi anlattı

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı'da Türkiye'nin şu sıralar en çok merak ettiği konu Asım Bayram. 82 yaşındaki Asım Bayram, esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu. 22 Ocak'tan bu yana Asım Bayram bulundu mu? İşte artık kayıp değil cinayet olduğu düşünülen Asım Bayram hakkında son dakika gelişmeleri...

Asım Bayram olayıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı! Müge Anlı'da her şeyi anlattı

ASIM BAYRAM'IN KAPALI ODASI ARAŞTIRILACAK?

Asım Bayram'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. 22 Ocak günü evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın öldürülmüş olabileceği ağır basıyor.

Asım Bayram olayıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı! Müge Anlı'da her şeyi anlattı

En büyük iki şüphelide Asım beyin 2 yıldır beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ ve en son görüştüğü kişi Emlakçı Murat. En son gelen bilgiler ışığında ise Asım Bayram'ın gizli odasına girilecek ve incelenecek.

Asım Bayram olayıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı! Müge Anlı'da her şeyi anlattı

'İKİNCİ BİR KADIN DAHA İSTEDİ'

Öte yandan Asım Bayram hakkında birbirinden şoke eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Asım Bayram olayıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı! Müge Anlı'da her şeyi anlattı

Asım Bayram'ın Isparta'da bulunan kiracılarından kendisine yardım edecek bir kadın bulmalarını istediği ortaya çıktı.

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