Asım Bayram olayıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı! Müge Anlı'da her şeyi anlattı
Antalya'da ev bakmak için 22 Ocak tarihinde evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Asım Bayram'ı arama çalışmaları sürüyor. Bir kayıp vakası değil artık bir cinayet vakası gözüyle bakılan Asım Bayram hakkında 5 Mart canlı yayınında birbirinden şok edici gelişmeler yaşandı. Programa bağlanan sürpriz bir tanık ve anlattıkları şüpheli oklarını iyice Ferluga Hanım'ın üzerine çekti. Peki Asım Bayram bulundu mu? Öldü mü? Öldürüldü mü?
05.03.2019 13:22
- Son Güncelleme: 05.03.2019 13:24
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı'da Türkiye'nin şu sıralar en çok merak ettiği konu Asım Bayram. 82 yaşındaki Asım Bayram, esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu. 22 Ocak'tan bu yana Asım Bayram bulundu mu? İşte artık kayıp değil cinayet olduğu düşünülen Asım Bayram hakkında son dakika gelişmeleri...
DİĞER GALERİLER