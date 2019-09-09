Bir Zamanlar Çukurova ilk sezondan unutulmaz anlar! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova bomba gibi dönüyor. Atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions'a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova', 19 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle 2. Sezona bomba gibi giriyor. Züleyha çocuğunu aldıracak mı?Demir, Züleyha'dan özür dileyecek mi? Yılmaz, Hünkar'ın oyununu bozabilecek mi? Sırlarıyla birlikte ortadan kaybolan Hünkar nerede? Gaffur, Saniye'den ayrılıp Seher'le evlenecek mi? İşte merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın unutulmaz anları!
09.09.2019 13:16
- Son Güncelleme: 09.09.2019 13:16
İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesi, ikinci sezonunda da seyirciyi ekrana kilitlemeye kararlı!
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