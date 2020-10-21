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Bir Zamanlar Çukurova (69. bölüm) fragmanında korku dolu anlar! Adnan, Leyla bebeği vuruyor! Yeni bölümde neler olacak?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da bu hafta da sular durulmayacak. Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha'nın çocuklarıyla imtihanı izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak. Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanında oğlu Adnan'ın ismini bağırarak koşan Züleyha, gördüğü manzara karşısında şoke olacak. Korku dolu anlara sahne olacak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen devam mı edecek?

21.10.2020 12:11 - Son Güncelleme: 21.10.2020 12:28
Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanında korku dolu anlar! Adnan, Leyla bebeği vuruyor! Yeni bölümde neler olacak?

ÇUKUROVA'DA PATLAYAN SİLAH SESİ NEREDEN GELDİ?

Bir Zamanlar Çukurova güçlü oyuncu kadrosu ile Atv ekranlarında izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak. Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu!

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Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanında korku dolu anlar! Adnan, Leyla bebeği vuruyor! Yeni bölümde neler olacak?

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye), Furkan Palalı (Fikret Fekeli) ve Nazan Kesal (Sevda) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanında korku dolu anlar! Adnan, Leyla bebeği vuruyor! Yeni bölümde neler olacak?

Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanını gören dikkatli izleyiciler, Adnan'ın Lela bebeği vurduğuna yönelik yorumlarda bulundu.

Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanında korku dolu anlar! Adnan, Leyla bebeği vuruyor! Yeni bölümde neler olacak?

Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı!

Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanında korku dolu anlar! Adnan, Leyla bebeği vuruyor! Yeni bölümde neler olacak?

ÇUKUROVA'DA BİR AŞK DAHA MI YEŞERİYOR?

Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.

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