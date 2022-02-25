Bergüzar Korel 'kel kızımla delirmeceler' dedi 3 aylık Leyla herkesi mest etti! Anne - kızın konuşması sosyal medyayı salladı
Bergüzar Korel 'kel kızımla delirmeceler' dedi minik Leyla herkesi mest etti! Anne - kızın konuşması sosyal medyaya damga vurdu. 3 ay önce 3. çocuğu olan Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlenen ve Ali Ergenç, Han Ergenç, Leyla Ergenç adında üç evlat dünyaya getiren Bergüzar Korel'in kızı Leyla ile çekildiği video yüzlerde tebessüm bıraktı.
25.02.2022 15:50 - Son Güncelleme: 25.02.2022 15:50
Bergüzar Korel 'kel kızımla delirmeceler' dedi 3 aylık Leyla herkesi mest etti! Anne - kızın konuşması sosyal medyayı salladı...
13 yıl önce Halit Ergenç ile evlenen ve 2'si erkek 1'i kız olmak üzere üç evlat dünyaya getiren Bergüzar Korel, Instagram'dan kızı Leyla ile videosunu paylaştı.