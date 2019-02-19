Kim Milyoner Olmak İster 805. bölüm soru ve cevapları! Milyoner'deki 'Barış Manço' sorusu geceye damga vurdu...
Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 805. yeni bölümü yine büyük bir ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 60.000 TL'lik Barış Manço sorusunda elenen yarışmacı damga vurdu. Peki yarışmacıya yöneltilen " Hangisi, Barış Manço'nun şarkılarından biri değildir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster 805. bölüm soru ve cevapları...
19.02.2019 01:02
- Son Güncelleme: 19.02.2019 01:03
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