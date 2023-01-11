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Ben Bu Cihana Sığmazam (16. son bölüm) yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: 'Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu'

Ben Bu Cihana Sığmazam (16. bölüm) yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede yer aldı. Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu! Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesindeydi.

11.01.2023 11:44 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:56
Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: ’Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu’

"BBCS" yeni yıldaki ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,53 izlenme oranı ve %17,67 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: ’Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu’

BEKLENMEYEN ÇATIŞMANIN SONU AĞIR OLDU!

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen O'na barışçıl bir teklifle gitti. Düşmanlığı bırakmasını isteyen Cezayir sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalıştı ve dostlarını toplantıya çağırdı. Ancak Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirmek için bu durumu değerlendirmeye karar verdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: ’Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu’

Firuze, Leyla'nın abisinin hain olduğunu söyledi. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalıştı. Fakat Leyla, abisi ve eşini evden kovdu.

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: ’Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu’

Jean Luc, Firuze'yi hastane odasında yakaladı ve gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verdiğini söyledi.

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: ’Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu’

Firuze, Jean Luc'a masumiyetini kanıtlamaya çalışacağını söyledi ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un evine gitti.

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: ’Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu’

Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyuldu fakat Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durum oldu. Jean Luc, Firuze'nin halası tarafından vuruldu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: ’Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu’
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