Ben Bu Cihana Sığmazam (16. son bölüm) yeni yılın ilk bölümüyle yine zirvede: 'Beklenmeyen çatışmanın sonu ağır oldu'

BEKLENMEYEN ÇATIŞMANIN SONU AĞIR OLDU!

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen O'na barışçıl bir teklifle gitti. Düşmanlığı bırakmasını isteyen Cezayir sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalıştı ve dostlarını toplantıya çağırdı. Ancak Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirmek için bu durumu değerlendirmeye karar verdi.