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Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding için beklenen gün geldi! Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi Holding, bu akşam izleyici ile buluşacak. Dizide yaşanacak aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:06
Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Gerçek hayatların gerçek hikayesini anlatan Holding, ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'de atv'de başlıyor.

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

HOLDİNG OYUNCU KADROSU
Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ozan Gözel (Mehmet), Ali İl (Hakan), Gün Koper (Ali Akilli), Zeynep Özyağcılar (Zeyno), Sadi Celil Cengiz (Azad) ve Filiz Tacbaş (Serra) ve Atsız Karaduman (Abuzer) ve Macit Koper (Zakir)

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

HOLDİNG BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır. En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır. Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir.

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur.

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir.

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise, karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır.

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Bu karmaşanın içinde, amansız bir hastalığın pençesinde olduğunu öğrenen Osman, büyük bir kırılma noktasındadır. Yıllardır herkesten sakladığı kızıyla ve ailesiyle yüzleşmenin eşiğindedir.

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Osman bu yüzleşme için, Aydan'ın rekor dalışı yapacağı günü seçer. O gün, herkes için geri dönüşsüz bir yolculuğun başlangıcı olacaktır.

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Şebnem Hassanisoughi

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Macit Koper

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Melisa Döngel

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Öznur Serçeler

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Caner Topçu

Beklenen gün geldi! Holding bu akşam atv’de: Gerçek hayatların gerçek hikayesi!

Mustafa Üstündağ

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