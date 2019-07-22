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Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Avanak Apti filmi bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Her defasında gülerek izlediğimiz Avanak Apti filmindeki kravat yedirme sahnesi muhakkak birçoğumuzun dikkatini çekmiştir. Peki, Avanak Apti'nin Barut Osman'a kravat yedirme sahnesindeki ince detayı biliyor muydunuz? Bakın Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi nasıl çekilmiş... İşte o sahneyle ilgili detaylar

22.07.2019 19:21 - Son Güncelleme: 22.07.2019 19:35
Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden olan Avanak Apti filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda paylaşıyor.

Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Avanak Apti filmindeki kravat yedirme sahnesi birçoğumuzun dikkatini çekmiştir.

Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Sahnede Avanak Apti karakterini canlandıran Kemal Sunal, Ünal Gürel'in canlandırdığı Barut Osman'ın kravatını bir bıçakla keserek ona yedirmektedir.

Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Bu sahne çekilmeden önce düşünülür. Ancak bir oyuncunun kravat yemesi ya da yemiş gibi yapması mümkün değildir.

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