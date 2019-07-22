Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Avanak Apti filmi bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Her defasında gülerek izlediğimiz Avanak Apti filmindeki kravat yedirme sahnesi muhakkak birçoğumuzun dikkatini çekmiştir. Peki, Avanak Apti'nin Barut Osman'a kravat yedirme sahnesindeki ince detayı biliyor muydunuz? Bakın Avanak Apti filminde Kemal Sunal'ın kravat yedirme sahnesi nasıl çekilmiş... İşte o sahneyle ilgili detaylar

22.07.2019 19:21 - Son Güncelleme: 22.07.2019 19:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





