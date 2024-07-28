ATV'nin beğeniyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Programın bu haftaki bölümünde yarışmaya katılan Abdullah Palazoğlu'nun siyonist İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ile ilgili anlattıkları büyük yankı uyandırdı. İsrail'de akademisyen olarak çalıştığını söyleyen Palazoğlu, "Yaşanan vahşeti bizzat görünce istifa ettim. Ülkeme geri döndüm" ifadelerini kullandı.
ATV'nin beğeniyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Programın bu haftaki bölümünde yarışmaya katılan Abdullah Palazoğlu'nun siyonist İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ile ilgili anlattıkları büyük yankı uyandırdı.
Abdullah Palazoğlu isimli yarışmacı, İsrail'de akademisyen olarak çalıştığını ve İsrail'in katliamına bizzat şahit olduğunu belirterek işinden istifa ettiğini anlattı.
Palazoğlu, "O vahşeti bizzat orada gördüm. İstifa ettim! Ülkeme geri döndüm. Benim yetiştirdiğim insanlar bunu yapamazlar, ben bunu yapamam. Ben her şeyimi topladım" dedi.