Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Abdullah Palazoğlu İsrail zulmünü anlattı: Bizzat görünce istifa ettim

ATV'nin beğeniyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Programın bu haftaki bölümünde yarışmaya katılan Abdullah Palazoğlu'nun siyonist İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ile ilgili anlattıkları büyük yankı uyandırdı. İsrail'de akademisyen olarak çalıştığını söyleyen Palazoğlu, "Yaşanan vahşeti bizzat görünce istifa ettim. Ülkeme geri döndüm" ifadelerini kullandı.