atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Karadut’un ilk bölümünde bakın neler olacak!

atv'nin merakla beklenen Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geliyor. Peki ilk bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Karadut, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak.
Karadut 1. Bölümde Neler Olacak?
Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.
Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir.