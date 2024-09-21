atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Karadut’un ilk bölümünde bakın neler olacak!

1 Karadut, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

2 Karadut 1. Bölümde Neler Olacak?

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.