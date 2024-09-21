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atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Karadut’un ilk bölümünde bakın neler olacak!

atv'nin merakla beklenen Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geliyor. Peki ilk bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 13:25 Güncelleme Tarihi21 Eylül 2024, 13:35
atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Karadut’un ilk bölümünde bakın neler olacak! 1

Karadut, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Karadut’un ilk bölümünde bakın neler olacak! 2

Karadut 1. Bölümde Neler Olacak?
Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.

atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Karadut’un ilk bölümünde bakın neler olacak! 3

Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir.

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