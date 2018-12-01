atv 5 kategoride birinci 

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Kasım ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler, Prime Time - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 11:33:03 Güncelleme: 11:47:13
atv 5 kategoride birinci

Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Kasım ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturmaya devam ediyor.

atv 5 kategoride birinci

"Dizi atv'de izlenir!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşıyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert,

atv 5 kategoride birinci

10 sezondur ekranda yer alan Esra Erol'da,

atv 5 kategoride birinci

gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni,

atv 5 kategoride birinci

atv Gün Ortası,

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