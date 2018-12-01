atv 5 kategoride birinci
atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Kasım ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler, Prime Time - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 11:33:03
Güncelleme: 11:47:13
Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Kasım ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturmaya devam ediyor.
"Dizi atv'de izlenir!"
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşıyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert,
10 sezondur ekranda yer alan Esra Erol'da,
gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni,