atv 5 kategoride birinci

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Kasım ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler, Prime Time - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 11:33:03 Güncelleme: 11:47:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





