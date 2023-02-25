Aşkı Memnu filminin Adnan'ı belli oldu! Heyecanla beklenen yapımın efsane kadrosu! "Yeni Adanan Behlül'e 10 basar..."

PEYKER

Yeni Aşk-ı Memnu uyarlamasının oyuncularından beri de Nezaket Erden oldu. Daha önce Nur Fettahoğlu'nun canlandırdığı 'Peyker' karakterine hayat verecek olan Erden, daha önce 'İnsanlar İkiye Ayrılır' ve 'İki Şafak Arasında' gibi filmlerde rol aldı.