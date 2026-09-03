Aşk ve Taht 9 Eylül’de atv’de: Tarihimizin Hunad Hatun’u Destina olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor!

SARAYIN ATEŞ ÇEMBERİNDE BİR ZEKA VE SADAKAT İMTİHANI

Aşk, sadakat, intikam ve iktidar arzusuyla şekillenen bu gizli savaş, Selçuklu'nun kaderini derinden etkileyecek. Tahtın gölgesinde kopacak bu büyük fırtınada, Doğu ile Batı'nın, aşk ile devletin kesiştiği noktada Destina'nın nasıl bir iz bırakacağı ise izleyicide büyük bir merak uyandıracak.