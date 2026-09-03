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Aşk ve Taht 9 Eylül’de atv’de: Tarihimizin Hunad Hatun’u Destina olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor!

atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, Selçuklu tarihinin en nüfuzlu kadın figürlerinden birinin doğuşuna tanıklık etmeye davet ediyor. İzleyiciler, Sultan Alaeddin Keykubat'ın taht mücadelesiyle birlikte, sarayın kaderine yön verecek Alanya Prensesi Destina'nın zeka ve tutku dolu yükselişi ekranlara damga vuracak.

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Selçuklu Sarayında Strateji ve Güç Dengeleri Yeniden Tanımlanıyor

Selçuklu sarayında hiçbir söz öylesine söylenmeyecek, atılan her adım ince bir strateji taşıyacak. Alaeddin'in tahta çıkışıyla birlikte güç dengeleri sarsılırken, sarayın geleceğini belirleyecek asıl hamleler hanedanın güçlü kadınlarından gelecek. Aşkın ve hırsın karşı karşıya geldiği bu yepyeni düzende Prenses Destina, Alanya Kalesi'nden Anadolu'ya uzanan kaderi ve üstlendiği stratejik rolle, Selçuklu tarihine yön veren efsanevi 'Hunad Hatun' olarak sarayın merkezine yerleşecek.

Alanya’dan Selçuklu Sarayına: Mahperi Hunad Hatun’un Yükselişi

DÜŞMANLIĞIN GÖLGESİNDEN DOĞAN ASALET

Alanya Kalesi'nin mağrur prensesi olarak adım attığı Selçuklu dünyasında, yalnızca asaletiyle değil, keskin zekası, dik duruşu ve sarsılmaz iradesiyle varlık gösterecek. Sultan Alaeddin ile yolları kesiştiğinde başlayan amansız güç çatışması, onu zamanla sarayın en sözü geçen, devlet aklına yön veren ve halkın gönlünde taht kuran Mahperi Hunad Hatun konumuna taşıyacak.

Sarayın Entrikalarında Destina’nın İktidar Yolculuğu

Birbirine meydan okuyan iki güçlü ruhun tutku dolu yolculuğunda Destina, saraydaki entrikaların ve hırslı rakiplerin hedefi olurken kendi iktidarını adım adım inşa edecek.

Selçuklu Sarayında Aşk ve Sadakatin İmtihanı

SARAYIN ATEŞ ÇEMBERİNDE BİR ZEKA VE SADAKAT İMTİHANI

Aşk, sadakat, intikam ve iktidar arzusuyla şekillenen bu gizli savaş, Selçuklu'nun kaderini derinden etkileyecek. Tahtın gölgesinde kopacak bu büyük fırtınada, Doğu ile Batı'nın, aşk ile devletin kesiştiği noktada Destina'nın nasıl bir iz bırakacağı ise izleyicide büyük bir merak uyandıracak.

’Aşk ve Taht’ Dizisi İlk Bölümüyle Ekranlara Geliyor

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht', ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

(Fotoğraflar atv'den alınmıştır.)

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