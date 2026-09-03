Aşk ve Taht 9 Eylül’de atv’de: Tarihimizin Hunad Hatun’u Destina olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor!
atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, Selçuklu tarihinin en nüfuzlu kadın figürlerinden birinin doğuşuna tanıklık etmeye davet ediyor. İzleyiciler, Sultan Alaeddin Keykubat'ın taht mücadelesiyle birlikte, sarayın kaderine yön verecek Alanya Prensesi Destina'nın zeka ve tutku dolu yükselişi ekranlara damga vuracak.
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