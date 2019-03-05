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'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümüne damga vuran an! Henüz ilk soruda...

Kim Milyoner Olmak İster 4 Mart yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 809. bölümüne ilk soruda elenen yarışmacı damgasını vurdu. Kendinden emin tavırlarıyla soruyu yanıtlayan yarışmacının ilk soruda elenmesi sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o an ve 809. bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm soru ve cevaplar..

05.03.2019 02:36 - Son Güncelleme: 05.03.2019 02:49
'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümüne damga vuran an! Henüz ilk soruda...

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 809. yeni bölümü ile atv ekranlarında seyirciyle buluştu.

'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümüne damga vuran an! Henüz ilk soruda...

İşte Kim Milyoner Olmak İster 809. bölüm soru, cevapları ve geceye damgasını vuran tüm anlar...

'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümüne damga vuran an! Henüz ilk soruda...
'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümüne damga vuran an! Henüz ilk soruda...
'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümüne damga vuran an! Henüz ilk soruda...
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