'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümüne damga vuran an! Henüz ilk soruda...
Kim Milyoner Olmak İster 4 Mart yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 809. bölümüne ilk soruda elenen yarışmacı damgasını vurdu. Kendinden emin tavırlarıyla soruyu yanıtlayan yarışmacının ilk soruda elenmesi sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o an ve 809. bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm soru ve cevaplar..
05.03.2019 02:36
- Son Güncelleme: 05.03.2019 02:49
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