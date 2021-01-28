Akıncı'ya özel tasarım motosiklet gençlerin gündeminde! Dünyanın ilk patentli ışık yayan kaplama sistemiyle ortaya çıktı
Akıncı'ya özel tasarım motosiklet gençlerin gündeminde! Dünyanın ilk patentli ışık yayan kaplama sistemiyle ortaya çıktı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde oynadığı Akıncı, özel tasarımları ve çekim teknikleriyle adından oldukça söz ettiriyor. Türk televizyonlarında kendi türünün ilk örneği olarak dikkat çeken ve Cuma akşamları atv ekranında izleyicisi ile buluşan Akıncı dizisi, özel tasarım motosiklet ile ekranda daha önce görülmemiş bir tasarımı seyirciyle buluşturdu.
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde oynadığı, atv'nin ses getiren dizisi Akıncı, özel tasarımları ve çekim teknikleriyle adından oldukça söz ettiriyor. Dizide Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri tüm operasyonlarda özel tasarım kostüm, maske ve motosikletini kullanıyor. Akıncı'nın motosikletinin ardında ise yine özenli bir çalışma yatıyor.
Akıncı'nın modifiyeli motosikleti, gençler arasında modifiye merakını ortaya çıkardı.
Orijinal olan motosikletin tüm aksamı ve görüntüsü modifiye edilerek Akıncı'nın ulaşım aracı haline getirildi. Tasarımında yönetmen Veli Çelik'in de imzasının olduğu motosiklet, dünyanın ilk patentli ışık yayan kaplama sistemi ile kaplanıp boyandı. Dizide dikkat çeken motosiklet, genç izleyici kitlesi tarafından da çok beğeniliyor.
Türkiye, Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı ve kısa sürede gönüllerde taht kuran Akıncı karakterini konuşuyor. Şehrini ve yurdunu canı pahasına koruyan Akıncı'nın kostümü, motosikleti, silahları uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı'nın herkesin merak ettiği kostümünün ardında özel bir hikaye yer alıyor.
İlk bölümü yayınlandığı günden itibaren Türkiye'nin kahramanı olan Akıncı, savaşçı ruhunu yansıtan ve Hollywood'un ünlü kahramanlarını aratmayan bir görsellikle izleyiciyle buluşuyor. Hilal'in Savaşçısı Akıncı, sembolüyle özdeşleşen kostümüyle her çatışmanın içine giriyor, tüm mücadelesini onunla veriyor; aynı zamanda kostümü sayesinde kimliğini gizliyor. Akıncı'nın herkesin dikkatini çeken kostümü aylar boyunca, titizlikle süren çalışmalar sonucunda özel olarak dikildi.
Ünlü Çizer Ergün Gündüz Tasarımı
Kostümün tasarımındaki imza Türk çizgi roman dünyasının yakından tanıdığı bir isme ait. Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm; Hollywood'un yakından tanıdığı ve süper kahraman hikayelerini konu alan bir çok dizi ve sinema filminin kostümlerini üretmiş olan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi. Pandemi döneminde gerçekleşen üretim sürecinde Parallel Life Studios tasarımcıları sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi. Akıncı'nın sembolü olan 'Hilal' ayrıntısı ise kostümün göğsüne ayrı olarak işlendi.