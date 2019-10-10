Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman 1.sezon ne zaman?

Diriliş Osman'ın fragmanı izle! Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Osman'ın seyirci karşısına çıkması iple çekiliyor. Bu bağlamda Diriliş Osman ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi.

10.10.2019 09:22 - Son Güncelleme: 16.10.2019 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





