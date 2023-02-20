20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI! Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Diziler programlar bu hafta başlıyor mu?
Meydana gelen depremlerin ardından diziler ve programlara ara verilmişti. Yeni bölümlerin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilip araştırılıyor. Peki, Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? İşte merak edilenler...
20.02.2023 08:38 - Son Güncelleme: 20.02.2023 08:39
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan asrın felaketi sonrası tüm kanallarda deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarını naklen yayınladı. Bu bağlamda yeni haftaya başlarken, "Diziler ve programlar ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Diziler programlar bu hafta başlıyor mu? Yalı Çapkını, Müge Anlı, Esra Erol, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ömer, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte 20-21-22-23-24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI!
YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle ekranlarda olacak.