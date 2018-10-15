Yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? (Getirilen telefonların kayıt ücreti 500 TL)

iPHONE 8 PLUS

Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatı ise 6 bin 699 TL'den başlıyor.

Cihazın ABD'deki başlangıç fiyatı ise 699 dolar (Bugünkü kur ile (3 bin 820 TL) 500 TL'lik zamlı kayıt ücretine rağmen iPhone 8 Plus hala yurtdışında daha ucuz fiyata sahip. (2 bin 380 TL daha ucuz)