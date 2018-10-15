Yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? (Getirilen telefonların kayıt ücreti 500 TL)

Yurtdışı seyahatinizden dönerken telefon getirmeyi mi düşünüyorsunuz? Resmi Gazete'de yayınlanan kararla yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücreti 170 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. Bu durum yurtdışından telefon getirmenin avantajlarını ortadan kaldırmadı, hala daha ucuz. Peki yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? Yurtdışından gelen telefon nasıl kullanılır? IMEI kaydı nasıl yapılır? IMEI numarası nasıl öğrenilir?

15 Ekim 2018 Pazartesi, 16:27:38 Güncelleme: 10:24:12
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Yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? (Getirilen telefonların kayıt ücreti 500 TL)

170 TL HARCA YÜZDE 200 ZAM GELDİ

"Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yurt dışından satın alınıp yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücreti, yüzde 193 artışla 170.70 liradan 500 liraya çıkarıldı. Ücretler 2012 yılında 100 lira, 2016 yılında 138,80 lira, 2017 yılında 149.20 liraydı.

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Yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? (Getirilen telefonların kayıt ücreti 500 TL)

3 ÖRNEKLE YENİ KIYASLAMA

Ancak artan fiyata rağmen özellikle ünlü markaların amiral gemisi modellerde cihazların yurtdışı fiyatları Türkiye'deki fiyatlara oranla daha ucuz.

İşte üç örnekle Türkiye fiyatları ve aynı cihazların yurtdışından getirilmesinin maliyeti...

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Yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? (Getirilen telefonların kayıt ücreti 500 TL)

GALAXY NOTE 9

Örneğin Galaxy Note 9'un 128 GB'lık modelinin Türkiye satış fiyatı 6499 TL.

Aynı özelliklere sahip telefon ABD'de 999 TL'ye satılıyor (Bugünkü kur ile 5460 TL) 500 TL'lik zamlı kayıt ücretine rağmen Note 9 hala yurtdışında daha ucuz fiyata sahip. (Yaklaşık 1000 TL daha ucuz)

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Yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? (Getirilen telefonların kayıt ücreti 500 TL)

iPHONE 8 PLUS

Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatı ise 6 bin 699 TL'den başlıyor.

Cihazın ABD'deki başlangıç fiyatı ise 699 dolar (Bugünkü kur ile (3 bin 820 TL) 500 TL'lik zamlı kayıt ücretine rağmen iPhone 8 Plus hala yurtdışında daha ucuz fiyata sahip. (2 bin 380 TL daha ucuz)

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Yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? (Getirilen telefonların kayıt ücreti 500 TL)

HUAWEİ MATE 20 PRO

Huawei Mate 20 Pro'nun Türkiye fiyatı 8 bin 499 TL olarak listelendi.

Aynı cihaz Avrupa'da 1049 euro'ya satılıyor (Bugünkü kur ile 6 bin 500 TL) 500 TL'lik zamlı kayıt ücretine rağmen bu telefon da hala yurtdışında daha ucuz fiyata sahip. (1500 TL daha ucuz)

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