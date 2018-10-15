Yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? (Getirilen telefonların kayıt ücreti 500 TL)
Yurtdışı seyahatinizden dönerken telefon getirmeyi mi düşünüyorsunuz? Resmi Gazete'de yayınlanan kararla yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücreti 170 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. Bu durum yurtdışından telefon getirmenin avantajlarını ortadan kaldırmadı, hala daha ucuz. Peki yurtdışından telefon getirmek için yapılması gerekenler neler? Yurtdışından gelen telefon nasıl kullanılır? IMEI kaydı nasıl yapılır? IMEI numarası nasıl öğrenilir?
15 Ekim 2018 Pazartesi, 16:27:38 Güncelleme: 10:24:12
170 TL HARCA YÜZDE 200 ZAM GELDİ
"Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yurt dışından satın alınıp yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücreti, yüzde 193 artışla 170.70 liradan 500 liraya çıkarıldı. Ücretler 2012 yılında 100 lira, 2016 yılında 138,80 lira, 2017 yılında 149.20 liraydı.
iPHONE 8 PLUS
Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatı ise 6 bin 699 TL'den başlıyor.
Cihazın ABD'deki başlangıç fiyatı ise 699 dolar (Bugünkü kur ile (3 bin 820 TL) 500 TL'lik zamlı kayıt ücretine rağmen iPhone 8 Plus hala yurtdışında daha ucuz fiyata sahip. (2 bin 380 TL daha ucuz)
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