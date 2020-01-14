Yüklediyseniz hemen silin yoksa... Google'dan milyonlarca cep telefonu kullanıcısına büyük şok!

Dünyada milyonlarca cep telefonu kullanıcısını yakından ilgilendiren açıklama Google tarafından yapıldı. Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.. Google; Ask, Yahoo, Bing gibi arama motorlarının tamamından daha popülerdir. Google'nin arama sonuçları, makalelere, resimlere, videolara, haritalara, kitaplara bağlantı veren internet siteleriyle ilişkilidir. Bir arama yaptığınızda çoğunlukla en alakalı içeriği ilk sayfada bulursunuz.

14.01.2020 10:33 - Son Güncelleme: 14.01.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





