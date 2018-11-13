Youtube dolandırıcısını yakalayan adam tüm konuşmaları ifşa etti

İçlerinden biri 150 TL karşılığında 15 bin aboneli bir YouTube hesabı satıyordu. Böyle bir fiyata elbette bu hesabın satışı mümkün değildi! Ancak kullanıcı, 150 TL'yi kayıp olarak düşünmeyip parasını riske atarak bu hesabı satın almak için YouTube hesabını sattığını iddia eden kişiyle internet üzerinden görüşmeye başladı.