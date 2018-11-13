Youtube dolandırıcısını yakalayan adam tüm konuşmaları ifşa etti
İnternet üzerinden 15 bin aboneli bir YouTube hesabını satın almak için ödeme yaptığını iddia eden bir kullanıcı, dolandırıldığını fark edince işin peşine düştü. Ortaya çıkan yazışmalar görenleri şaşkına çevirdi.
13 Kasım 2018 Salı, 13:22:10 Güncelleme: 13:46:58
İçlerinden biri 150 TL karşılığında 15 bin aboneli bir YouTube hesabı satıyordu. Böyle bir fiyata elbette bu hesabın satışı mümkün değildi! Ancak kullanıcı, 150 TL'yi kayıp olarak düşünmeyip parasını riske atarak bu hesabı satın almak için YouTube hesabını sattığını iddia eden kişiyle internet üzerinden görüşmeye başladı.
Alıcı kişi, dolandırıcının Whatsapptan hesap bilgilerini alıp, EFT yaptı. Dolandırıcı ise, satın alınan YouTube hesabına bir kullanıcı adı ve şifreyi gönderdi; ancak hatalı şifre uyarısı karşısına çıkınca dolandırıldığını anladı. Whatsapp'tan durumu dolandırıcıya iletmek istediğinde ise Whatsapp'tan engellendiğini fark etti.
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