Yine yaptı yapacağını! Bu durumla beraber herkes Whatsapp’tan kaçacak! Whatsapp’tan yine şaşkına uğratan güncelleme!

Whatsapp'a özellikler peşi sıra geliyor

Dünyanın en çok sarfedilen programı olan WhatsApp dört yeni özellik geliyor. Bunlar süratli tepkli mesajları, sohbete katılımcı sayısında yükseltme, son görülme özelliğinin geliştirilmesi ve son olarak da ücretli uygulama. Ücretli olan bölümü daha çok işletmeleri ilgilendiriyor.