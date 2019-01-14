Volkswagen Passat’ın yeni modelinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Passat'ın tasarımı
Volkswagen Passat'ın yeni modelinin görüntüleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntülerde Volkswagen'in Passat üzerinde ne gibi değişiklikler yaptığı görüldü. Peki Volkswagen Passat'ın yenilenen tasarımı ile nasıl bir otomobil olacak? 2020 model Volkswagen Passat'ın motor, donanım özellikleri, iç ve dış tasarımı nasıl olacak? İşte detaylar...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 18:58:30 Güncelleme: 19:13:42
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