Volkswagen Passat’ın yeni modelinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Passat'ın tasarımı

Volkswagen Passat'ın yeni modelinin görüntüleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntülerde Volkswagen'in Passat üzerinde ne gibi değişiklikler yaptığı görüldü. Peki Volkswagen Passat'ın yenilenen tasarımı ile nasıl bir otomobil olacak? 2020 model Volkswagen Passat'ın motor, donanım özellikleri, iç ve dış tasarımı nasıl olacak? İşte detaylar...

14 Ocak 2019 Pazartesi, 18:58:30 Güncelleme: 19:13:42
Volkswagen Passat’ın yeni modelinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Passat'ın tasarımı

Geçen yıl sadece Amerika'da 41.401 adet satan Passat, 2020 modelinde çok fazla değişim görmemiş gibi duruyor.

Volkswagen Passat’ın yeni modelinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Passat'ın tasarımı

Bunun nedeni ise aracın masrafları tam olarak karşılayamaması gösteriliyor.

Volkswagen Passat’ın yeni modelinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Passat'ın tasarımı

YENİ VOLKSWAGEN PASSAT'IN TASARIMI NASIL OLACAK?

2020 Passat daha büyük bir ızgaraya ve elgen geçirilmiş arka farlara sahip.

Volkswagen Passat’ın yeni modelinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Passat'ın tasarımı

Bu özel model ayrıca agresif bir ön tampon, sahte çamurluk delikler, ve şık iki tonlu alaşım jantlar ile gelen R-Line dış paketi ile görüldü.

Volkswagen Passat’ın yeni modelinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Passat'ın tasarımı

YENİ VOLKSWAGEN PASSAT'IN MOTOR SEÇENEKLERİ NELER?

Yeni Passat' ın 2.0 litrelik motor ile geleceği belirtiliyor.

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