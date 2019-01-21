WhatsApp'tan mesaj yönlendirme sayısına sınırlama

Bir WhatsApp grubuna en fazla 256 kullanıcı kaydedilebiliyor. Bu teorik olarak, tek bir kullanıcının bir mesajı, daha önce mümkün olan 5 bin 120 kişi yerine yalnızca 1 bin 280 kişiye kadar iletebileceği anlamına geliyor. Ancak mesajı alan kişilerin bunu 5 kez paylaşmasının önüne geçecek herhangi durum söz konusu değil.