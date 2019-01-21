Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? (Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler)
Çevremiz bizim farkında bile olmadığımız ama direkt hayatımızı etkileyen birbirinden ilginç bilgilerle dolu. Mesela yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, nükleer savaştan çıkması en muhtemel şey nedir? Bunlar sadece bazıları. İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...
21 Ocak 2019 Pazartesi, 12:55:19 Güncelleme: 13:13:04
Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur?
Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkutucu bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi, alüminyum ile kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır.
Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine iletilerek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış oldur.
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