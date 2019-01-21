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Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? (Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler)

Çevremiz bizim farkında bile olmadığımız ama direkt hayatımızı etkileyen birbirinden ilginç bilgilerle dolu. Mesela yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, nükleer savaştan çıkması en muhtemel şey nedir? Bunlar sadece bazıları. İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 12:55:19 Güncelleme: 13:13:04
Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? (Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler)

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur?

Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkutucu bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi, alüminyum ile kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır.

Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine iletilerek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış oldur.

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? (Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler)

DÜNYA'DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS'TA KAÇ KİLODUR?

Yerçekimi farkı nedeniyle Dünya'da 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur.

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? (Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler)

OKSİJEN NE RENKTİR?

Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir.

Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renk ile görünür.

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? (Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler)

UÇAKTA YENİLEN YEMEKLERİN TADI NEDEN FARKLI?

Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız. Her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinzidir. Bunun nedeni oldukça ilginç.

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? (Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler)

Oxford Üniversitesi'nde göre alan Profesör Charles Spence'e göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

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