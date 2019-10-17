Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda... Bunu hiç duymadınız! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı!
Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda... Whatsapp ile ilgili yeni gelişmeler kullananları oldukça tatmin ediyor. En son karanlık mod ve kendini imha eden mesajlar ile Whatsapp gündeme gelmişti. Bu sefer hiç duymadığınız bir özelliği sizlere aktaracağız. Bu bağlamda akıllı telefon teknolojisi ve toplumsal medyanın gelişmesi ile olmazsa olmaz uygulama kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.
WHATSAPP NEDİR?
Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.
Uygulamanın kurulumunu tamamladıktan sonra karşınıza çıkan kutucuğa Gsm numaranızı yazıyoruz, daha sonra WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Bundan sonra WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşıp,medya uygulamalarını paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden Grup Chat,Çevrimdışı mesaj ve kişisel durumunuzu değiştirebiliyorsunuz.