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Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda... Bunu hiç duymadınız! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı!

Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda... Whatsapp ile ilgili yeni gelişmeler kullananları oldukça tatmin ediyor. En son karanlık mod ve kendini imha eden mesajlar ile Whatsapp gündeme gelmişti. Bu sefer hiç duymadığınız bir özelliği sizlere aktaracağız. Bu bağlamda akıllı telefon teknolojisi ve toplumsal medyanın gelişmesi ile olmazsa olmaz uygulama kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

17.10.2019 09:16 - Son Güncelleme: 17.10.2019 09:16
Bunu hiç duymadınız! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

WHATSAPP NEDİR?

Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

Uygulamanın kurulumunu tamamladıktan sonra karşınıza çıkan kutucuğa Gsm numaranızı yazıyoruz, daha sonra WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Bundan sonra WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşıp,medya uygulamalarını paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden Grup Chat,Çevrimdışı mesaj ve kişisel durumunuzu değiştirebiliyorsunuz.

Bunu hiç duymadınız! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

Bunu hiç duymadınız! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

Bunu hiç duymadınız! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

Bunu hiç duymadınız! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

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