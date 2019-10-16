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En ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019 - 1000-1500 lira ucuz cep telefon fiyatları

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Cep telefonu modelleri ise her geçen gün yenileniyor. Bu bağlamda bütçeye uygun telefon almak ise zorlaşıyor. 1000-1500 lira arasında ucuz cüzdan dostu telefonlar ilgi görüyor. Akıllı telefon kullanıcıları internette en ucuz telefonların marka ve modellerini merak ediyor. Telefon çeşitleri arttıkça eski sürüm telefonların fiyatları oldukça düşüyor. Peki en ucuz telefon fiyatları ne kadar? Ucuz telefon marka ve modeller hangileri? İşte merakla beklenen ucuz telefonların listesi...

16.10.2019 09:13 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:13
1000-1500 lira ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

Akıllı telefonlarda çeşitlilik arttıkça fiyatlarda düşüşler meydana geliyor.

1000-1500 lira ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

Donanım kapasitesine göre seçilecek telefonlar arasında en uygun akıllı telefonlar 599 lira fiyattan başlıyor.

1000-1500 lira ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

İşte fiyatı en uygun akıllı telefonlar

Vestel Venus Go

599 lira

1000-1500 lira ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

General Mobile GM9 Go

799 lira

1000-1500 lira ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

Reeder P13

837 lira

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