WhatsApp'ta o gerçek ortaya çıktı! Bakın işin aslı neymiş! Sosyal medyada çığ gibi büyüdü

WhatsApp'ın son güncellemesi ile büyük bir değişime imza atacağı ve son görülme özelliğini kaldırılacağı Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. WhatsApp'ta son görülme özelliğinin kaldırılacağı haberi, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Peki gerçekten WhatsApp'ta son görülme özelliği kalkıyor mu? WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

04.11.2019 12:59 - Son Güncelleme: 04.11.2019 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





