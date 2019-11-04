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WhatsApp'ta o gerçek ortaya çıktı! Bakın işin aslı neymiş! Sosyal medyada çığ gibi büyüdü

WhatsApp'ın son güncellemesi ile büyük bir değişime imza atacağı ve son görülme özelliğini kaldırılacağı Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. WhatsApp'ta son görülme özelliğinin kaldırılacağı haberi, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Peki gerçekten WhatsApp'ta son görülme özelliği kalkıyor mu? WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

04.11.2019 12:59 - Son Güncelleme: 04.11.2019 13:00
WhatsApp'ta o gerçek ortaya çıktı! Bakın işin aslı neymiş! Sosyal medyada çığ gibi büyüdü

WhatsApp'ta son görülme özelliğinin kalkacağı sadece dedikodu gibi görünüyor. Çünkü; hem WhatsApp'tan bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, hem de sızıntı haberleri ile ünlü teknoloji bloggerları bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadı.

WhatsApp'ta o gerçek ortaya çıktı! Bakın işin aslı neymiş! Sosyal medyada çığ gibi büyüdü

WhatsApp'ta dün yaşanan bir teknik sorun nedeniyle kullanıcıların gizlilik ayarı farkında olmadan değiştiği düşünülüyor. Gizlilik ayarlarının son görülme kısmında kullanıcılar "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç kimse" seçeneklerinden birini seçebiliyor.

WhatsApp'ta o gerçek ortaya çıktı! Bakın işin aslı neymiş! Sosyal medyada çığ gibi büyüdü


Hiç kimse fark etmedi; ancak kısa süreli yaşanan teknik bir sorun nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların gizlilik ayarı kullanıcıların kontrolü dışında değişti. Hemen kontrol edin, ayarınızın eskisi gibi olup olmadığını öğrenin.

WhatsApp'ta o gerçek ortaya çıktı! Bakın işin aslı neymiş! Sosyal medyada çığ gibi büyüdü

Önce WhatsApp uygulamasını açın.

WhatsApp'ta o gerçek ortaya çıktı! Bakın işin aslı neymiş! Sosyal medyada çığ gibi büyüdü

Ardından Ayarlar kısmına girin.

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