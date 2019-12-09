WhatsApp'ta bir dönem bugün sona erdi! WhatsApp bakın neyi kaldırdı?
Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni aldığı karar çok konuşulacak. WhatsApp, sessiz sedasız büyük bir değişikliğe gitti; kullanıcılar için bir dönem resmen sona erdi. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı? İşte cevabı...
09.12.2019 07:44
- Son Güncelleme: 09.12.2019 07:47
WhatsApp günümüzde oldukça fazla kişi tarafından kullanılıyor. Öyle ki bu sayı her gün yaklaşık 300 milyonu buluyor. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı?
Arkadaşlar arasında ya da bir gezide iletişimde kalmak için her zaman bir WhatsApp grup sohbeti açılır.
Grup sohbeti ile ilgili en büyük sorunlardan biri, istemediğiniz ve bilmediğiniz halde gruplara eklenebiliyorsunuz.
WhatsApp'ta birçok insan tanıyorsanız, bir süre sonra kendinizi telefonunuzun mesajlar yüzünden susmadığı sinir bozucu bir sürü gruba eklenmiş halde buluyorsunuz.
Yeni bir WhatsApp güncellemesi ile kullanıcıların artık grup sohbetlerine izinleri olmadan eklenmeyeceği bir özellik yayınlandı.