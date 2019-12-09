WhatsApp'ta bir dönem bugün sona erdi! WhatsApp bakın neyi kaldırdı?

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni aldığı karar çok konuşulacak. WhatsApp, sessiz sedasız büyük bir değişikliğe gitti; kullanıcılar için bir dönem resmen sona erdi. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı? İşte cevabı...

09.12.2019 07:44 - Son Güncelleme: 09.12.2019 07:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





