Cep telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa bu ayarı hemen kapatın!

Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren en büyük sorunlardan bir tanesi şarjın çabuk bitmesi. İçerisinde birçok özelliği ve koca bir ekranı barıdıran telefonlarımız bir o kadar da çabuk pil harcıyor. Birçok zaman henüz günü tamamlayıp eve dönmeden şarjı biten telefonumuz yüzünden mağdur olabiliyoruz. Siz de aynı dertten muzdarip misiniz? Şimdi telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye bakın ne tüketiyormuş?

07.12.2019 07:42 - Son Güncelleme: 07.12.2019 07:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





