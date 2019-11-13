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Whatsapp'ın müthiş özelliği açıklandı! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Whatsapp ile ilgili sürekli olarak yeni haberler gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesi ile vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri olan Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor. WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

13.11.2019 13:03 - Son Güncelleme: 13.11.2019 13:03
Whatsapp'ın müthiş özelliği açıklandı! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

Whatsapp'ın müthiş özelliği açıklandı! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

Whatsapp'ın müthiş özelliği açıklandı! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

Whatsapp'ın müthiş özelliği açıklandı! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

Whatsapp'ın müthiş özelliği açıklandı! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Önce Ayarlar'a girin.

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