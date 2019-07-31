Akıllı telefonlar için en güzel ücretsiz uygulamalar! Bugünden itibaren bedava oldu...

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına müjdeli haber geldi. Eskiden ücretli olan birçok uygulama bu sabahtan itibaren ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Telefonunuzu açın ve bugün bedavayken hemen indirin! İşte çok işinize yarayacak ve artık size bedava olan uygulamalar...