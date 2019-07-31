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Akıllı telefonlar için en güzel ücretsiz uygulamalar! Bugünden itibaren bedava oldu...

Teknoloji ile birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar artık vazgeçilmez bir parçamız olmuş boyutta. Gün içerisinde birçok işimizi akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalardan halledebiliyoruz. Birbirinden işlevli, hayatımızı kolaylaştıran bu uygulamaların kimi ücretli iken kimi ise ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına güzel haber geldi. Bugüne kadar ücretli olan birçok uygulama, bu sabahtan itibaren ücretsiz olarak kullanıma sunulmaya başlandı. İşte birbirinden kullanışlı ücretsiz uygulamalar...

31.07.2019 08:15 - Son Güncelleme: 31.07.2019 08:15
Akıllı telefonlar için en güzel ücretsiz uygulamalar! Bugünden itibaren bedava oldu...

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına müjdeli haber geldi. Eskiden ücretli olan birçok uygulama bu sabahtan itibaren ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Telefonunuzu açın ve bugün bedavayken hemen indirin! İşte çok işinize yarayacak ve artık size bedava olan uygulamalar...

Akıllı telefonlar için en güzel ücretsiz uygulamalar! Bugünden itibaren bedava oldu...

CPU Cooler Pro:

CPU Cooler Pro, Android cihazınızı en kolay ve en hızlı şekilde rahatlatmanızı sağlıyor. Bu uygulama, cihazınızın aşırı ısındığını kendisi tespit edip arkada çalışan gereksiz görevleri kapatıp cihazınızın soğumasını ve daha hızlı çalışmasını sağlıyor.

Akıllı telefonlar için en güzel ücretsiz uygulamalar! Bugünden itibaren bedava oldu...

QR Barcode Scanner Pro:

Mobil barkod veya QR kod okuyucusu uygulamalarının arasında en iyisi olan QR Barcode Scanner Pro, kullanıcılara en hızlı ve en kullanıcı dostu olacak şekilde QR veya barkod okuma imkanı tanıyor.

Akıllı telefonlar için en güzel ücretsiz uygulamalar! Bugünden itibaren bedava oldu...

Age of Civilizations Afrika:

Eğer bilgisayardan Hearts of Iron veya Europa Universalis gibi strateji oyunlarına aşina iseniz, muhtemelen Age of Civilizations Afrika'yı da oynarken zorluk çekmezsiniz. Oyunda bir devlet seçip diğer devletleri feth ederek egemenlik kurmaya çalışıyorsunuz.

Akıllı telefonlar için en güzel ücretsiz uygulamalar! Bugünden itibaren bedava oldu...

Google uyarıyor: Bu uygulamalardan herhangi biri telefonunuzda varsa her şeyinizi kaybedebilirsiniz: Listeye bakın, varsa hemen telefondan silin! İşte o liste...

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