Akıllı telefonlar için en güzel ücretsiz uygulamalar! Bugünden itibaren bedava oldu...
Teknoloji ile birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar artık vazgeçilmez bir parçamız olmuş boyutta. Gün içerisinde birçok işimizi akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalardan halledebiliyoruz. Birbirinden işlevli, hayatımızı kolaylaştıran bu uygulamaların kimi ücretli iken kimi ise ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına güzel haber geldi. Bugüne kadar ücretli olan birçok uygulama, bu sabahtan itibaren ücretsiz olarak kullanıma sunulmaya başlandı. İşte birbirinden kullanışlı ücretsiz uygulamalar...
31.07.2019 08:15
- Son Güncelleme: 31.07.2019 08:15
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