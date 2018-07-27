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WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a 5 yeni özellik geliyor. Yapılan çalışmalarda son aşamaya gelirken özelliklerin yakında kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.

27 Temmuz 2018 Cuma, 08:32:45 Güncelleme: 08:38:15
WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
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WhatsAppa 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsAppa gelen yeni özellikler

Whatsapp'a 5 bomba özellik birden geliyor! Hepsi de birbirinden önemli ve bakın Whatsapp'ta nelerle karşılaşmak üzeresiniz?

WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
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WhatsAppa 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsAppa gelen yeni özellikler

Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek. Bunun dışında okunmayan sohbetler, gruplar ve yayın listelerine göre de arama filtrelemesi olacak. Ayrıca arama filtresi için yeni bir simge de gelecek.

WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
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WhatsAppa 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsAppa gelen yeni özellikler

İlerleyen zamanlarda ayrıntılı arama özelliğini aktif edecek gibi duruyor. Bu özellikler, henüz geliştirme aşamasında olup, yakın zamanda iOS için çıkan uygulamaya da gelecek gibi duruyor.

WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
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WhatsAppa 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsAppa gelen yeni özellikler

Yeni Bildirim Uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek.

WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
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WhatsAppa 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsAppa gelen yeni özellikler

Hatta Otomatik İndirme seçeneğiniz açıksa içeriği doğrudan görüntüleyebileceksiniz. Herhangi bir kazaya mahal vermemek için medya ön izlemesini görüntülemek üzere bildirimi aşağı kaydırmanız veya dokunmanız gerekeceğini de belirtelim. Yeni sürümde ayrıca, WhatsApp gruplarına mesaj göndermek için artık Siri dijital asistanı kullanma olanağının sağlandığı belirtiliyor.

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