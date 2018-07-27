WhatsAppa 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsAppa gelen yeni özellikler

WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a 5 yeni özellik geliyor. Yapılan çalışmalarda son aşamaya gelirken özelliklerin yakında kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.
27 Temmuz 2018 Cuma, 08:32:45 Güncelleme: 08:38:15
WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
WhatsApp'a 5 bomba özellik yolda! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler
Hatta Otomatik İndirme seçeneğiniz açıksa içeriği doğrudan görüntüleyebileceksiniz. Herhangi bir kazaya mahal vermemek için medya ön izlemesini görüntülemek üzere bildirimi aşağı kaydırmanız veya dokunmanız gerekeceğini de belirtelim. Yeni sürümde ayrıca, WhatsApp gruplarına mesaj göndermek için artık Siri dijital asistanı kullanma olanağının sağlandığı belirtiliyor.
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